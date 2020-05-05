Тунгусского метеорита не было. В этом уверены российские ученые

Российские ученые разгадали тайну падения Тунгусского метеорита, произошедшего более 100 лет назад. Они заявили, что метеорита никакого не было. Пожары могли быть вызваны огромным астероидом, который прошел через атмосферу Земли и оставил после себя весомый след.

«Подобный объект мог создать ударную волну, способную вызвать падение деревьев на территории, значительно превышающей полторы тысячи квадратных километров, и не оставить на поверхности Земли никаких следов самого исходного тела», — рассказали специалисты научному журналу Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

По их данным, астероид был размером от 100 до 200 метров, он пролетел в 10–15 километрах от Земли со скоростью 20 километров в секунду. Скорее всего, как заявили ученые, астероид был железным, это позволило ему сохранить целостность и уйти обратно в космос. Прохождение подобного космического тела могло вызвать и пожары, о которых говорили очевидцы того времени, уверены ученые.

Тунгусский феномен произошел в районе реки Подкаменная Тунгуска в 1908 году. Некий космический объект повалил деревья, в домах выбило стекла, а в течение нескольких дней после этого в небе можно было наблюдать светящиеся облака. Взрыв было слышно за 800 километров от эпицентра.