Центр Гамалеи раскрыл детали разработки химиотерапии от ковида

Первый патент подан на формулу вещества, которое в будущем может стать основой лекарства от COVID-19. Об этом сотрудники Центра имени Гамалеи рассказали «Известиям».

В ближайшей перспективе — патент еще на несколько подобных соединений. На роли кандидатов ученые отобрали около 20 веществ из более чем 500 тысяч возможных претендентов. Сейчас они проходят модификацию с помощью химического синтеза для большей потенциальной эффективности.

«Сейчас мы отобрали 25–30, которые проходят целенаправленную модификацию, чтобы из них потом отобрать два-три, а может, и одно, которое бы с высокой эффективностью связывалось с определенной нами мишенью, подавляя на пять порядков размножение вируса в культуре клеток. Если это получится, то есть надежда, что когда мы дойдем до человека, то мы хотя бы три-четыре порядка такой подавляющей активности сохраним», — сказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Более того, ряд соединений уже проходят испытания в лабораторных условиях против коронавируса.

Ранее сообщалось, что в НИЦЭМ имени Гамалеи запатентовали решение, которое относится к использованию вакцины от коронавируса у детей старше одного месяца. О новом препарате речи не идет.

Патент № 2761904 выдали на применение средства, способного вызывать иммунный ответ у самых маленьких пациентов.