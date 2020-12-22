Центр «Вектор» заявил об отсутствии в России штаммов коронавируса с угрозой для человечества

В России нет штаммов коронавируса, которые бы изменились настолько, чтобы нести повышенную угрозу человечеству. За весь период наблюдения ученые нашли свыше 1,4 тысячи замен в российских изолятах SARS-CoV-2.

Директор центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал в эфире телеканала «Россия 24» о проведенном анализе мутаций.

«Мы не говорим о повышенной угрозе новых вариантов коронавируса в целом для человечества», — подчеркнул он.

В выявленных нуклеотидных заменах большинство изменений не имеют какой-либо значимости. Максютов охарактеризовал все мутации коронавируса как ограниченные.

«Большинство штаммов нового коронавируса, они не отличаются друг от друга более чем на 30 нуклеотидных замен. При геноме в 30 тысяч нуклеотидов — это всего одна десятая процента», — уточнил директор «Вектора».

Коронавирус, как и любой другой вирус, изменяется постоянно, накапливая генетические мутации. В «Векторе» за этим процессом постоянно наблюдают. Специалисты в том числе заняты оценкой того, могут ли существующие тест-системы выявить инфекцию. Они выясняют эффективность препаратов и вычисляют появление нового более опасного штамма.

Новая мутация SARS-CoV-2 в Великобритании признана более заразной. От населения, решили ученые, она требует еще более осторожного поведения. В ВОЗ пока не нашли подтверждения того, что из-за обнаруженного штамма тяжесть течения заболевания усиливается.