Центр изучения Мирового океана появится на Камчатке в 2021 году

На Камчатке в 2021 году создадут Центр компетенций по изучению проблем Мирового океана. Он появится у побережья, где осенью произошла массовая гибель морских гидробионтов. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов.

«То, что в этом году происходило на Камчатке — одно из звеньев глобальной цепи перемен в океане. Эти явления нужно изучать, и я считаю, что Камчатка должна стать одной из точек в России по исследованию процессов, происходящих в Мировом океане», — передает ТАСС его слова.

Он уточнил, что ранее в регионе не проводились фундаментальные исследования океана. Поэтому сначала на Камчатке появится центр компетенций в сетевом формате, а позже будет разворачиваться уже комплексный центр.

Для создания центра власти сотрудничают с Дальневосточным отделением РАН и ДВФУ. Кроме того, Министерство высшего образования и науки России поддерживает эту инициативу. Уже к февралю 2021 года специалисты разработают научный проект по изучению океана, который позже будет запущен на Камчатке.

В начале октября работники одной из серф-школ на Камчатке рассказали, что от загрязнения воды в океане пострадали как минимум 60 человек. Все они испытывали одинаковые проблемы со здоровьем. После стало известно о массовой гибели морских животных в этом районе.