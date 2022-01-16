Центр Гамалеи начал клинические испытания средства против коронавируса

Клинические исследования препарата против коронавируса на основе моноклональных антител начал Центр имени Гамалеи. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург, передает ТАСС.

По словам Гинцбурга, испытания будут включать в себя две фазы, на их проведение уйдет порядка 3,5-4 месяцев.

«Но то, что этот препарат эффективен, уже известно по западным аналогам», — отметил Гинцбург.

О работа по созданию лекарства от коронавируса Гинцбург впервые объявил в декабре 2020 года. По его словам, препарат будет использоваться для капельниц. После одной-двух доз препарата у пациента начнут вырабатываться антитела, они будут циркулировать в крови семь-десять дней или дольше.

Стоимость лекарства окажется несколько выше, чем стоимость вакцины, предупреждал Гинцбург.

Моноклональные антитела, на основе которых производится препарата, вырабатываются иммунальными клетками, происходящими из одной плазматической клетки-предшественницы. Препараты на основе антител применяют для лечения мигрени, меланомы и рака молочной железы.

Также Гинцбург рассказал, как будет проходить назальная вакцинация от коронавируса.