Центр Гамалеи допустил передачу опасного вируса от голубей к человеку | 360°

Наука 28 октября 2022, 18:39 Центр Гамалеи допустил передачу опасного вируса от голубей к человеку Эпидемиолог Бутенко допустили передачу смертельного вируса от голубей к человеку Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Специалисты из Ньюкасла в Великобритании зафиксировали странное поведение голубей. Они заметили, что у птиц пропал аппетит, искривилась шея и трясутся крылья. Предполагается, что пернатые заразились опасным патогеном, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Ролик со странным поведением птиц завирусился в социальных сетях. По данным британских ученых, голуби перестали тихо летать. Они начали плохо двигаться, а некоторые и вовсе умирают за несколько дней. Специалисты подозревают, что птицы заразились парамиксовирусом.

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Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Александр Бутенко не стал отрицать, что инфекция может быть опасна для людей. Вирус способен быстро распространиться, как это было с коронавирусом.

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«Видимо, это только начальные какие-то данные. Всегда нужно время, чтобы разобраться. Необходимо исследование. Многие вирусы у животных очень патогенны для человека, но для этого нужно тщательно доказательства собрать. Коронавирусы — это тоже вирусы животных. Они называются «зоонозные вирусы», то есть те, которые происходят от природных условий», — подчеркнул ученый.

Он отметил, что животные и птицы в целом могут быть переносчиками неизвестных опасных заболеваний. Бутенко добавил, что новые штаммы, в том числе коронавируса, стали распространяться в большом количестве под влиянием деятельности человека.

Ранее НСН сообщил, что новая вакцина от рака может появиться уже до 2030 года.