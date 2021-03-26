Три спутника одновременно сфотографировали Землю

Появились снимки Земли, которые одновременно сделали три российских метеорологических спутника. Их опубликовал в своем Telegram-канале генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Снимки Земли сделали 24 марта, в 15:30, спутники «Электро-Л» № 2 и 3. Они работают на геостационарной орбите — круговой орбите высотой 36 тысяч километров. Также планету запечатлел аппарат «Арктика-М» № 1, расположенный на высокоэллиптической орбите с максимальной высотой 40 тысяч километров.

В составе российской орбитальной группировки работают шесть метеорологических спутников: три «Метеора-М», два «Электро-Л» и «Арктика-М».

Накануне гидрометеорологический спутник «Арктика-М» № 1, предназначенный для исследования арктического климата и окружающей среды, записал движение облаков по поверхности Земли. Видеозапись также показывал Дмитрий Рогозин. Синоптики остались довольны получившимся роликом.