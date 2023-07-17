Наука 17 июля 2023, 00:03 Три мощные вспышки произошли на Солнце Три мощные вспышки класса М произошли на Солнце 16 июля Unsplash

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Три мощные вспышки зафиксировали на Солнце в воскресенье, 16 июля. Во время одной из них на Земле начались перебои коротковолновой радиосвязи. Об этом сообщила гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики им. академика Е. К. Федорова (ИПГ). Цитату привел ТАСС.

Первая вспышка произошла в 11:26 и продлилась в течение 14 минут. Ей присвоили класс М 1.1 в рентгеновском диапазоне.

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«Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — уточнили специалисты.

Вторую вспышку зафиксировали в 18:08, а последнюю — в 20:46. Они были класса М 1.8 и М 4.0 соответственно.

Всего вспышки на Солнце делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Минимальный класс обозначается буквой A, затем идут B, C, M и X. С каждой последующей буквой мощность вспышки увеличивается в 10 раз.