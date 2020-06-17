Три китайских спутника появились в космосе
17 июня Китай успешно вывел на орбиту три своих спутника. В этом помогла ракета-носитель «Чанчжэн-2D», сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Китайскую корпорацию космической науки и техники (CASC).
Спутники запустили с космодрома «Цзюцюань» в провинции Ганьсу в 15:19 по местному времени (10:19 по московскому).
Все три спутника успешно вышли на орбиту. В их числе находился и спутник дистанционного зондирования Земли «Гаофэнь-9». Его используют для для наблюдения за поверхностью Земли, оценки пригодности сельскохозяйственных земель и прочего.