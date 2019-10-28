«Три хвоста и пять задних лап»: ученые «заглянули» в древнюю мумию кошки

Французские археологи смогли изучить содержимое древней мумии кошки не вскрывая ее. Внутри оказались останки нескольких животных.

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Как сообщила газета Le Figaro со ссылкой на Институт национальных археологических исследований, ученые обнаружили внутри артефакта не один кошачий скелет, а кости трех хвостов и пяти задних лап.

«Мы ожидали увидеть кошку, а не несколько кошек», — приводит издание слова одного из исследователей Феофана Николаса. Он также добавил, что вместо кошачьей головы внутри мумии находится шарик из ткани.

Ученые долго изучали мумию. На основе рентгеновских снимков создали 3D модели содержимого, которые затем исследовали при помощи технологий дополненной реальности.

В конце концов, археологам и программистам удалось сделать мумию «прозрачной» и обнаружить элементы, которые не было видно на рентгеновских снимках.

Мумия кошки, возраст которой составляет около 2,5 тысячи лет, сейчас хранится в коллекции Музея изобразительных искусств города Ренн (Бретань).