Наука 10 января 2023, 11:26 Третью с начала года мощную вспышку зарегистрировали на Солнце Физический институт РАН рассказал о мощной вспышке класса X на Солнце piqsels

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Вечером 9 января на Солнце зафиксировали мощную вспышку класса X. Она могла вызвать магнитные бури, сбои в работе навигационных систем, коротковолновой связи и энергосистем, рассказало РИА «Новости» со ссылкой на отчет Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Вспышка класса X1.9 началась в 21:37, а завершилась к 21:57. Пик ученые зафиксировали в 21:50. Эта вспышка на Солнце стала 15-й за день, до этого приборы показали три средних вспышки класса М и 11 слабых класса С. Такие вспышки могли спровоцировать магнитные бури, а они, в свою очередь, сбои в работе систем связи, навигации и энергетики.

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Институт прикладной геофизики Росгидромета назвал вспышку X1.9 в понедельник третьей по счету с начала года, рассказал ТАСС. До этого настолько же сильную активность заметили 6 января дважды.

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Главный научный сотрудник Лаборатории физики Солнца и космических лучей ФИАН Сергей Богачев объяснил «360», что вспышки — это главное проявление активности на нашей звезде. Повлияют они на Землю или нет, зависит от многих факторов. Например, активность на обратной стороне Солнца не скажется на планете.