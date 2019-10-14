Российский антрополог, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела теории и методики Института археологии РАН Мария Медникова признала, что отошедший на второй план вопрос выживания дал человечеству простор для новых вопросов. По ее словам, человек все чаще задается вопросом, откуда он произошел. Вместе с этим современные технические возможности дают шанс как никогда близко приблизиться к ответу на этот вопрос.

«У нас теперь существует огромное количество новых методов исследования, прежде всего связанных с трехмерной визуализацией объектов. Мы создаем цифровые копии отдельных находок — археологических памятников. Мы исследуем кости человека прошлого и узнаем, как и насколько долго он жил, чем болел и чем питался, каковы были его профессиональные занятия», — рассказала Медникова.

По словам ученой, последние открытия области связаны с находками на территории России. Речь идет о параллельных «человечествах»: неандертальцах и денисовцах, первые останки которых были обнаружены в Алтайском крае. Медникова обратила внимание, что обе группы существовали на протяжении сотен тысяч лет и оставили свой след как в материальной культуре, так и в генофонде современного человека.

«До 2% неандертальского генетического наследия есть у каждого из нас, а в Азии, Меланезии, Австралии — до 6% денисовского наследия», — заявила антрополог.

Также она сделала акцент на том, что современный человек унаследовал особенности иммунитета неандертальцев, а от живших в высокогорьях денисовцев — адаптацию к кислородному голоданию.

Медникова указала, что очень важно уделить внимание находкам на территории Дагестана: именно там обнаружили важную находку, связанную с ранней миграцией людей из Африки на Кавказ.

«Порядка двух миллионов лет они там жили, охотились. Там же было обнаружено одно из самых ранних каменных орудий древнего человека», — рассказала ученая.