Louis Vuitton выдал флаг одной страны за другой и опозорился

Новый принт Louis Vuitton на одежде опозорил модный дом. Дизайнеры заявили, что вдохновлялись флагом Ямайки, но перепутали последовательность и цвета. За досадную ошибку их высмеяли в Сети.

В продажу Louis Vuitton выпустил мужской свитер за 1730 фунтов стерлингов, или 176 тысяч рублей, в зеленом, желтом и красном цвете. Однако такие цвета на флаге Эфиопии. У Ямайки он зелено-желто-черный

На промашку обратили внимание в Twitter. Один из пользователей указал на важность «распространения ценностей, а не простого использования популярного символа в проектах модных компаний».

В комментариях возмущенные пользователи заметили, что цвета флага Ямайки олицетворяют чернокожее население и трудности, с которыми сталкивается нация (черный), богатство природы и красоту солнечного света (золото), сельское хозяйство и надежду (зеленый).

С сайта Louis Vuitton свитер, уточнил портал Daily Mail, в итоге пропал. Но в японском интернет-магазине BuyMa якобы продается до сих пор.

Представители бренда пока не дали официальных комментариев.