Louis Vuitton выдал флаг одной страны за другой и опозорился
В продажу Louis Vuitton выпустил мужской свитер за 1730 фунтов стерлингов, или 176 тысяч рублей, в зеленом, желтом и красном цвете. Однако такие цвета на флаге Эфиопии. У Ямайки он зелено-желто-черный
На промашку обратили внимание в Twitter. Один из пользователей указал на важность «распространения ценностей, а не простого использования популярного символа в проектах модных компаний».
В комментариях возмущенные пользователи заметили, что цвета флага Ямайки олицетворяют чернокожее население и трудности, с которыми сталкивается нация (черный), богатство природы и красоту солнечного света (золото), сельское хозяйство и надежду (зеленый).
С сайта Louis Vuitton свитер, уточнил портал Daily Mail, в итоге пропал. Но в японском интернет-магазине BuyMa якобы продается до сих пор.
Представители бренда пока не дали официальных комментариев.