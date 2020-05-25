Ткани летавших в космос мышей раздадут ученым для изучения

В 2023 году в космос должны отправить спутник «Бион-М» с животными и микроорганизмами на борту. Среди них будут и мыши. После полета ученым придется изучать не самих грызунов, а их ткани.

Запросов на исследования мышей поступило очень много, рассказал РИА «Новости» замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев. Удовлетворить потребности всех желающих будет непросто.

«Будут создаваться группы, в том числе международные, <…> и между ними будут распределяться не животные, а их ткани», — пояснил ученый. Такой подход позволит «выжать максимально информации» из предоставленных для исследований материалов. Специалистов из США, Франции и Германии уже уведомили о таком варианте развития событий.

Для экспериментов в космосе, уточнил Сычев, мышей-самок не используют, поскольку они серьезно защищены от неблагоприятных воздействий.

«У нас там мыши-самцы, которые, как известно, друг друга не очень любят», — поделился подробностями ученый.

Первый спутник «Бион-М» отправился в полет в апреле–мае 2013 года. На его борту были мыши, песчанки, гекконы, улитки, рыбы, а также другие животные и микроорганизмы.

В России к лету рассчитывают вывести мышей, на которых будут испытывать вакцину от коронавируса. США и Великобритания рассчитывают получить у российских коллег этих лабораторных животных.