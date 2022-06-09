Тюменские ученые разработают технологии будущего для нефтяников

Ученые Тюменского государственного университета совместно с учеными федерального исследовательского центра ТюмНЦ СО РАН создадут инновационную платформу «Цифровой керн», на базе которой будут разрабатывать новейшие технологии для нефтедобывающей промышленности. Об этом написало Ura.ru со ссылкой на пресс-службу университета.

«В рамках проекта исследователи и технологи максимально полно опишут взятые из скважин образцы, внесут показатели в универсальную базу данных и продолжат работать с ними в различных направлениях», — пояснили в пресс-службе ТюмГУ.

Специалисты ТюмГУ займутся обработкой цифровых изображений природного керна (то есть, образцов из скважин). Они планируют создать искусственный прототип керна с маленькими размерами пор — так называемую матрицу микрофлюидного чипа. Через такие прототипы можно прогонять углеводороды и специально разработанные поверхностно-активные вещества (ПАВ). Таким образом исследователи поймут, какие ПАВ обеспечивают более эффективную нефтедобычу.