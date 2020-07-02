Астрономы нашли самую тяжелую экзопланету

Планета вращается вокруг звезды TOI-849 на расстоянии примерно 730 световых лет от Земли. Она представляет собой ядро газового гиганта, лишившегося внешних оболочек. Вокруг своей звезды TOI-849b делает полный оборот за 18,4 часа, приближаясь к ней на среднее расстояние между Землей и Солнцем.

Экзопланету можно назвать горячей нептуноподобной пустыней — она размером с Нептун и вращается очень близко к своей звезде.

Плотность TOI-849b эквивалентна плотности нашей планеты. Ученые предполагают, что изначально она была похожа на Юпитер, ее атмосфера состояла из гелия и водорода. Затем эти газы притянуло к себе местное солнце.

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