The Conversation: спелеологи обнаружили самую глубокую пещеру в Австралии

Группа спелеологов открыла в Австралии пещеру, которая является самой глубокой на континенте. Об этом сообщило издание Planet Today со ссылкой на The Conversation.

По данным сайта «Экономика сегодня», глубина пещеры равна 401 метру. Она находится в горной системе ходов Niggly-Growling Swallet и называется Delta Variant. До этого самой глубокой считалась 397-метровая пещера Niggly. Специалисты обследовали находку примерно 14 часов.