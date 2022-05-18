The Brussels Times: плохая гигиена полости рта может провоцировать деменцию

Ученые обнаружили связь между гигиеной полости рта и нейродегенеративными заболеваниями, как болезнь Альцеймера и деменция. Об этом написало utro.ru со ссылкой на The Brussels Times.

В чем точная причина взаимосвязи, пока неизвестно. Есть предположение, что плохая гигиена полости рта влияет на состояние кровеносных сосудов, что сказывается на качестве работы мозга. Второй возможный механизм связан с инфекциями полости рта, вызванными бактериями ротовой полости. Тело реагирует на них синтезом воспалительных белков, которые потом попадают в кровь. Достигнув мозга, они также могут нарушать его работу.