Тестирование робота «Федора» после возвращения с МКС завершилось

«Мы провели наземное тестирование. Все нормально прошло, робот полностью в исправном состоянии. Никаких нареканий к нему нет», цитирует агентство исполнительного директора НПО «Андроидная техника», компании-разработчика робота, Евгений Дудоров.

Побывавший в космосе робот-андроид «Федор» снова отказался включаться Подробнее

Во время наземного тестирования работа «Федора» проверили и в автономном режиме, и в режиме копирования действий оператора. Кроме того, были отдельно протестированы все датчики и системы.

Дальнейшая судьба «Федора» станет известна после анализа полученных данных. По словам Дудорова, робота могут использовать в других космических операциях, но пока неясно, в чем будет заключаться его миссия.

Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту отправился на околоземную орбиту 22 августа. Через пять дней аппарат причалил к МКС. Во время полета робот выполнил ряд заданий под управлением космонавта.