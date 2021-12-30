Тест-системы для выявления «омикрона» начали использовать в России

В России уже проводится скрининг по выявлению штамма коронавируса «омикрон». Тест-систему создали всего за неделю. Об это глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в эфире телеканала «Россия 24».

Как уточнила Анна Попова, тест-систему для выявления данного варианта коронавируса создали независимо институты в Санкт-Петербурге и в Москве.

«Сегодня мы уже первый скрининг проводим тест-системами для ПЦР-диагностики», — рассказала руководитель Роспотребнадзора.

Также в декабре директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявлял о разработке теста, способного выявлять «омикрон»-штамм. Он подчеркнул, что теперь медики могут ответить сразу на два вопроса при проведении тестирования на коронавирус. Первый — заразился ли человек SАRS-CoV-2, а второй — если подхватил вирус, то «омикрон» это или нет.

Ранее ученые установили «слышимый» симптом заражения «омикрон»-штаммом. В частности, с ним связали изменения в тембре голоса пациентов. Кроме того, больные часто жалуются на першение в горле. По данным Роспотребнадзора, «омикрон» активнее и быстрее остальных вариантов вируса наносит удар по легким и бронхам. При этом симптоматика зачастую похожа на сезонный грипп. Специалисты уверены, что знание признаков заболевания поможет прервать цепочку распространения инфекции.