Тест-система для диагностики рака по выдыхаемому воздуху появится в России

Онкологические заболевания органов пищеварения будут диагностировать при помощи российской тест-системы. Импортозамещающую технологию уже разработали. Она основана на анализе выдыхаемого пациентом воздуха.

Чтобы реализовать разработку и организовать производство тест-системы, потребуется 4,5 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте закупок госкорпорации «Росатом».

Предложенный российскими учеными метод, по их словам, повышает эффективность диагностики рака. У тестов есть преимущества над существующей зарубежной техникой. Техническое задание на организацию производства представят специалисты «Радиевого института имени Хлопина» в Санкт-Петербурге.

Выявить злокачественные новообразования органов пищеварения благодаря системе можно будет на ранних стадиях. Кроме того, она поможет оценить, насколько эффективно проводимое лечение. Основана диагностика на анализе соотношения между изотопами углерод-13 и углерод-12. Они содержатся в выдыхаемом пациентом воздухе.

Российский комплекс, отмечено в техзадании, сократит расходы на приобретение импортного оборудования и расходников. Ученые надеются, что он «повысит охват населения ранней диагностикой наиболее распространенных болезней органов пищеварения».

В России для диагностики онкологических заболеваний сейчас используют зарубежные тест-системы. В размещенных материалах указано, что их недостаточно для диагностики широко распространенных болезней пищеварительной системы.

В Росстате заметили, что погибших от злокачественных и доброкачественных новообразований россиян в 2019 году стало больше. Врачи объясняют это ростом усовершенствованных методов выявления заболеваний.