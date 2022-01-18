Тест на нейтрализующие «омикрон» антитела разработали в центре Гамалеи

Тест-система для определения вируснейтрализующих антител «омикрон»-штамму коронавируса появилась в России. Ее разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал директор центра Александр Гинцбург.

«У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к „омикрону“», — заявил Гинцбург.

Но, как он отметил, пока она только в центре.

По регионам России «омикрон» распространится приблизительно за две недели, считает замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. После завершения новогодних каникул вирус в страну привезли из 20 других государств. При этом сейчас ввоз штамма из-за границы не ключевой источник заражения, отметил он. Инфекция распространяется внутри страны, «омикрон» появился в популяции.

На различных поверхностях способность «омикрона» к заражению с течением времени снижается. Для оценки заразности штамма ученые использовали металл, пластик, керамическую плитку и дистиллированную воду. Быстрее всего «омикрон» теряет свои силы на керамике. Жизнеспособность истекает менее чем через 24 часа.