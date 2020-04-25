Телескопу «Хаббл» исполнилось 30 лет. NASA показало его новый снимок

30 лет исполнилось космическому телескопу имени Эдвина Хаббла. 24 апреля 1990 года шаттл «Дискавери» стартовал с аппаратом на борту. Он вывел его на расчетную орбиту на следующий день.

В честь юбилея NASA опубликовало новый снимок, сделанный телескопом. «Хаббл» запечатлел две очень красивые туманности под названием NGC 2020 и NGC 2014. Они являются внушительной частью в Большом Магеллановом Облаке (галактика-спутник Млечного Пути), расположенном в 163 тысячах световых лет от Земли.

Источник фото: NASA

Изображение называют «Космическим рифом», потому что оно напоминает подводный мир.

На сегодняшний день на космическом телескопе собрано 1,4 миллиона наблюдений. Благодаря им астрономы всего мира написали более 17 тысяч научных публикаций.

Ранее бывший инженер NASA показал как быстро распространяются микробы. Он также убедительно продемонстрировал, как важно хорошо мыть руки, и насколько часто люди прикасаются к лицу, даже не замечая этого.