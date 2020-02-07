Телескоп, улавливающий сигналы других цивилизаций, появится в России
В России запустили работу над необычным телескопом. По словам ученых, он сможет ловить лазерные сигналы внеземных цивилизаций. Об этом сообщило РИА «Новости».
Если в оптический диапазон прибора попадут космические лучи, он их зафиксирует, написала «Газета.ru».
Помимо этого с помощью телескопа смогут наблюдать за яркими космическими вспышками. Александр Панов, ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, руководитель научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН, считает, что кто-то передает лазерные сигналы на Землю.