Телескоп, улавливающий сигналы других цивилизаций, появится в России

Если в оптический диапазон прибора попадут космические лучи, он их зафиксирует, написала «Газета.ru».

Помимо этого с помощью телескопа смогут наблюдать за яркими космическими вспышками. Александр Панов, ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, руководитель научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН, считает, что кто-то передает лазерные сигналы на Землю.