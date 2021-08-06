Телескоп «Спектр-РГ» получил доказательства теории Большого взрыва

Российско-немецкий космический телескоп «Спектр-РГ» подтвердил верность теории происхождения Вселенной в результате Большого взрыва. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Идет подтверждение модели Большого взрыва. Одним из открытий стало обнаружение очень далекого квазара (черной дыры в центре галактики, падение вещества в которую вызывает огромный выброс вещества и энергии. — прим. ред.), то, что она образовывалась на ранних стадиях формирования Вселенной», — рассказал сотрудник Института космических исследований Андрей Садовский.

«Спектр-РГ» был запущен в космос в 2019 году. Его цель — составить карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне.

Теория Большого взрыва говорит о том, что Вселенная возникла из точки с минимальным размером, бесконечной плотностью и температурой . Сейчас эта версия подтверждается научными наблюдениями, написала «Политика сегодня».