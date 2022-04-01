Телескоп «Хаббл» обнаружил самую далекую от Земли из обозримых звезду Earendel
Космический телескоп «Хаббл» обнаружил самую далекую от Земли обозримую звузду Earendel. Об этом сообщил kp.ru со ссылкой на информацию Европейского космического агентства.
Звезда была сформирована около 13 миллиардов лет назад.
«[Телескоп] установил новую необычайную веху: он обнаружил свет звезды, которая существовала в течение первого миллиарда лет после рождения Вселенной во время Большого взрыва», — говорится в сообщении агентства.
«Хаббл» — одна из крупнейших автоматических обсерваторий на орбите Земли. Телескоп является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства и работает с 1990 года.