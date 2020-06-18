Телескоп ART-XC впервые сделал «жесткий рентген» неба

«На карте, полученной телескопом ART-XC, обнаружены сотни новых рентгеновских источников, которые раньше никто не видел и не регистрировал в нашей Галактике и за ее пределами», — рассказал один из разработчиков телескопа, начальник научно-конструкторского отделения Института лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Григорович.

Руководитель научно-конструкторского отдела ИЛФИ Михаил Гарин посчитал этот опыт интересным. По его мнению, он получит развитие в будущих проектах.

Ученые ИКИ РАН сейчас обрабатывают новые данные на мощных компьютерах. Карту на противоположной половине неба строят исследователи из Германии.

Вскоре в обсерватории планируют приступить ко второму обзору неба. После объединения всех данных можно будет более чем в два раза увеличить чувствительность рентгеновских карт. При этом их сравнение даст возможность изучать переменность источников и находить новые уникальные объекты на небе.

Телескоп ART-XC входит в состав российско-германской астрофизической обсерватории «Спектр-РГ».