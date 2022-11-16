Наука 16 ноября 2022, 16:12 Телеканал «Санкт-Петербург»: ученые создали нейросеть, которая подстраивает освещение под настроение человека

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Ученые Национального центра когнитивных разработок Университета ИТМО — центра компетенций НТИ — создали нейросеть, которая может настраивать освещение в комнате под настроение человека. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Нейросеть вычисляет эмоции человека по переписке в специальном приложении.

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«Мы можем влиять на настроение — когда человек злой или агрессивный, мы можем его успокоить, чуть-чуть расслабить и соответственно агрессию снять», — рассказала преподаватель магистерской программы «Световой дизайн» Светлана Рослякова.

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Нейросеть также может подсказать человеку, когда ему нужно успокоиться и сменить негативные эмоции на положительные.