16 ноября 2022, 16:12
Телеканал «Санкт-Петербург»: ученые создали нейросеть, которая подстраивает освещение под настроение человека
Ученые Национального центра когнитивных разработок Университета ИТМО — центра компетенций НТИ — создали нейросеть, которая может настраивать освещение в комнате под настроение человека. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Нейросеть вычисляет эмоции человека по переписке в специальном приложении.
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«Мы можем влиять на настроение — когда человек злой или агрессивный, мы можем его успокоить, чуть-чуть расслабить и соответственно агрессию снять», — рассказала преподаватель магистерской программы «Световой дизайн» Светлана Рослякова.
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Нейросеть также может подсказать человеку, когда ему нужно успокоиться и сменить негативные эмоции на положительные.
Санкт-Петербург
Ученые
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