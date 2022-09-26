Технологию вызова осадков из облаков разработали российские и арабские ученые | 360°

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Технологию вызова осадков из облаков разработали российские и арабские ученые

Atmospheric research опубликовал исследование о вызове осадков из облаков ученых РФ И ОАЭ

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Новую технологию вызова дождя из облаков разработали ученые из России и Объединенных Арабских Эмиратов. Методика в будущем позволит перемещать облака на 50-100 километров по горизонтали. Исследование опубликовано в журнале Atmospheric research.

Природные облака бывают локальными и фронтальными, и именно вторые могут передвигаться на большие расстояния. Учены отметили, что ключевая задача не просто вызвать осадки, а «передвинуть» облако до области засухи или лесного пожара.

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Ученые из Северо-Кавказского федерального университета в сотрудничестве со специалистами из ОАЭ нашли решение этой проблемы. Метод основан на применении реагентов, повышающих время жизни облаков и их насыщенность влагой. Следующим этапом будет проверка эффективности изобретенного реагента.

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Работы проводились в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет−2030». В проекте принимали участие специалисты Высокогорного геофизического института (Россия) и Национального центра метеорологии (ОАЭ).

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