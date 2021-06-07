Технологию для воссоздания снов разработали в России

Российские ученые научились воссоздавать некоторые сновидения при помощи нейрогарнитуры. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Платформы национальной технологической инициативы (НТИ).

«Сны нам снятся в REM-фазе, сопровождаемой высокой активностью мозга. Детально воссоздать сны мы, наверное, не сможем, но определить категорию: приятный, неприятный, кошмар, сексуальный и так далее — удастся. То есть в своих ощущениях от сна вы сможете разобраться», — приводит сайт слова участника NeuroNet НТИ, руководителя лаборатории нейроробототехники МФТИ Владимира Конышева.

В НТИ уточнили, что проектом «Ассистивные нейротехнологии» ученые занимаются с 2017 года. Его основная цель — изучение реабилитации после инсультов.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что странные сны снятся людям из-за того, что так мозг готовится к возможным неожиданным событиям. При помощи нейросетей исследователи выяснили, что мозг во сне искажает полученную информацию, чтобы поддерживать тонус нервной системы и более детально воспринимать мир.