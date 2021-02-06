Технологию быстрой разработки вакцин создают в России. Она пригодится при мутациях

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что сейчас разрабатывается технология ускоренного создания вакцин от коронавируса. Это понадобится в случае появления большого количества новых мутаций.

«В институте разрабатывается технология, которая должна позволить очень быстро и эффективно создавать вакцинные препараты, если данный возбудитель начнет быстро изменяться», — прокомментировал процесс Гинцбург в эфире канала «Россия 1».

Ранее ученые из Копенгагенского университета научили нейросеть определять, умрет человек от коронавируса или нет. Такой вывод делается после анализа индекса массы тела, пола, кровяного давления и других данных. Это можно использовать для определения тех, кому в первую очередь необходима вакцинация. Об этом сообщило ИА Nation News.

Кроме того, искусственный интеллект умеет с точностью до 90% предугадывать, понадобится ли пациенту с коронавирусом респиратор. Ученые считают, что исследование должно помочь медицине в борьбе с инфекцией.