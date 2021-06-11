Тараканов научат спасать людей из-под завалов

Группа ученых из Сингапура, Китая, Германии и Великобритании провела ряд экспериментов и сделали вывод, что в будущем тараканы смогут помочь в поиске людей под завалами. Для этого они создали «тараканов-киборгов», написал сайт «Мир 24» со ссылкой на arXiv.org.

Для исследования использовали крупных мадагаскарских тараканов. В усики насекомых вживили электроды, при стимуляции которых получилось управлять движениями насекомого. На спинах тараканов крепили миниатюрные «рюкзачки», содержащие микроконтроллер, антенну, аккумулятор и инфракрасную камеру. Ученые считают, что при помощи таких «экипированных» тараканов можно будет искать людей под завалами. Насекомые смогут пролезть в узкие щели и обнаружить человека там, куда не получится самостоятельно проникнуть спасателям.