Тайну смерти 1300 лет назад жертвы расхитителей гробниц раскрыли в Китае

Археологи узнали, по какой причине молодой мужчина умер около 1300 лет назад. По предварительной версии, его убили расхитители гробниц.

Как сообщила The Art Newspapper, его скелет нашли в Китае при раскопках гробницы на кладбище Шиянцзы, которое находится в Нинся-Хуэйском автономном районе. Останки обнаружены в туннеле разбойников. Через него грабители пытались пробраться к гробнице, которая появилась в 25–220 годах нашей эры.

На скелете зафиксированы следы от ножевых ранений. Ученые предположили, что мужчина еще был жив, когда его бросили в шахту и оставили умирать там. Погибшему было около 25 лет. Исследователи посчитали, что убийство могло быть совершено между 640 и 680 годами нашей эры.

«Тело было распростерто на земле, а правая рука расположена так, словно он прикрывает сильно покалеченное лицо. Основываясь на порезах и тяжести повреждения костей и, возможно, внутренних органов, мы пришли к выводу, что этот парень умер в результате нападения на него», — рассказал антрополог Цянь Ван.

Специалисты заявили, что убитый не был одним из грабителей, которые построили туннель, ведь шахту уже стали заполнять землей до того момента, когда мужчину туда бросили. Не исключено, что преступники так попытались скрыть содеянное и спрятали труп в общей могиле. Рядом с погибшим нашли ржавый меч.

«Мы не можем сказать, чей он. И не знаем, принадлежал ли он кому-нибудь из нападавших», — добавил Ван.

Антрополог отметил, что это открытие является уникальным. Ведь ранее археологи находили скелеты грабителей, которые погибали из-за обрушения туннелей, но они не являлись жертвами убийств.