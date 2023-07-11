11 июля 2023, 14:25
Таблетки из фикуса и эвкалипта для прогноза качества воздуха разработали в Объединенном институте ядерных исследований
Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) создал таблетки из измельченного порошка эвкалипта и фикусов, позволяющие прогнозировать состояние воздуха. Об этом написала «Газета.Ru».
Как отметил старший научный сотрудник Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Ваель Бадави, эвкалипт и фикус оказались хорошими биомониторами. Ранее подобные исследования проводились с помощью мха, написал сайт kp.ru.
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