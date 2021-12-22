Т-клетки обогнали антитела по уровню защиты от коронавируса

Т-клетки в организме человека более важны при борьбе с коронавирусом, чем антитела, заявили ученые из Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук. Такой вывод специалисты сделали после цифрового моделирования.

Итоги исследования появились в журнале Royal Society Open Science. Авторы работы изучили данные нескольких сотен больных ковидом. После они построили математическую модель для выяснения роли клеточного иммунитета в противодействии болезни.

В результате они выяснили, что шансы тяжелого течения ковида и летального исхода выше, если Т-клеточный противовирусный и противовоспалительный иммунитет человека находится на низком уровне.

У пациентов, которые болели ковидом в легкой форме, Т-клетки уничтожили до 96,5% частиц вируса. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что Т-клетки более важны для борьбы с SARS-CoV-2, чем антитела. Также моделирование показало, что нехватка Т-клеток оборачивается цитокиновым штормом — это неконтролируемая реакция иммунитета, которая буквально приводит к тому, что организм уничтожает сам себя. Она является одной из основных причин смерти от ковида.

Ученые отметили, что это исследование может дать начало новому вектору борьбы с ковидом, в основе которого будет лежать увеличение количества Т-клеток.