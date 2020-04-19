    19 апреля 2020, 21:51

    Боец UFC пообещал отдать свой мозг ученым

    Наталья Жуковская

    Боец смешанного стиля (MMA) из Бразилии, 28-летний Пауло Коста сообщил, что собирается завязать со спортом в 36 лет, потому что серьезно относится к своему здоровью. Он переживает за свой мозг, потому что голова часто страдает во время боя.
    Боец UFC пообещал отдать свой мозг ученым

    Как пишет Bloody Elbow, он сообщил, что планирует завевать максимум наград до обозначенного возраста, а свой мозг после смерти отдаст ученым для изучения влияния ударов в голову при боях MMA.

    «Мы знаем, что мозг состоит из клеток, которые не восстанавливаются. Их можно только потерять. С возрастом их количество падает, рефлексы ухудшаются. Я читаю об этом. Я хотел бы состояться в спорте как можно быстрее, выиграть все, что можно», — заявил Коста.

    Вопрос с повреждениями тканей мозга он назвал очень серьезным, однако у врачей недостаточно данных об этом. Одной из причин малой осведомленностью является тот факт, что каждый боец по-разному переносит удары в голову.

    «Нужно стараться минимизировать ущерб, драться таким образом, чтобы не получать много урона. На тренировке я всегда пользуюсь защитным шлемом», — заключил бразилец.

    Пауло Коста выступает в среднем весе, он известен по выступлениям в UFC. Он имеет 13 побед в 13 боях.

    Ранее глава UFC решил устраивать шоу во время пандемии коронавируса. Он, по информации СМИ, на два месяца арендует частный остров, чтобы проводить турниры. Там будут только бойцы, персонал и врачи. То есть никаких зрителей.