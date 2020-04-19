Боец UFC пообещал отдать свой мозг ученым

Боец смешанного стиля (MMA) из Бразилии, 28-летний Пауло Коста сообщил, что собирается завязать со спортом в 36 лет, потому что серьезно относится к своему здоровью. Он переживает за свой мозг, потому что голова часто страдает во время боя.

Как пишет Bloody Elbow, он сообщил, что планирует завевать максимум наград до обозначенного возраста, а свой мозг после смерти отдаст ученым для изучения влияния ударов в голову при боях MMA.

«Мы знаем, что мозг состоит из клеток, которые не восстанавливаются. Их можно только потерять. С возрастом их количество падает, рефлексы ухудшаются. Я читаю об этом. Я хотел бы состояться в спорте как можно быстрее, выиграть все, что можно», — заявил Коста.

Вопрос с повреждениями тканей мозга он назвал очень серьезным, однако у врачей недостаточно данных об этом. Одной из причин малой осведомленностью является тот факт, что каждый боец по-разному переносит удары в голову.

«Нужно стараться минимизировать ущерб, драться таким образом, чтобы не получать много урона. На тренировке я всегда пользуюсь защитным шлемом», — заключил бразилец.

Пауло Коста выступает в среднем весе, он известен по выступлениям в UFC. Он имеет 13 побед в 13 боях.

Ранее глава UFC решил устраивать шоу во время пандемии коронавируса. Он, по информации СМИ, на два месяца арендует частный остров, чтобы проводить турниры. Там будут только бойцы, персонал и врачи. То есть никаких зрителей.