  • Светящийся в темноте табак вырастили в России. Видео

    20 октября 2019, 12:11

    Алена Макаренко

    Российские генетики из Института биоорганической химии РАН вырастили растения с неожиданным свойством. Они могут светиться в темноте, причем для этого ничем специальным «кормить» их не надо. Фотографии и видео авторы выложили на bioRxiv.

    Для освещения ученые не использовали ультрафиолет. Специалисты перенесли в ростки табака Nicotiana tabacum ген светящегося гриба. Таким образом получился генномодифицированный табак.

    Свечение растения видно в темноте даже невооруженным глазом. Его можно сфотографировать на телефон с хорошей камерой.

    Оказалось, что грибной люциферин является производной кофейной кислоты — обычного метаболита растений.

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    Генетики проводили исследование вместе с компанией Planta LLC.

    Авторы заверили, что подобное можно сделать с животными. Важно только дополнить биосинтетический путь несколькими ферментами синтеза кофейной кислоты из аминокислоты тирозина. Живые организмы могут светиться за счет флуоресценции, то есть обратного излучения поглощенного света.

    Растения табака — одни из любимых объектов генных инженеров, отметило издание.