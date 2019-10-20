Светящийся в темноте табак вырастили в России. Видео
Для освещения ученые не использовали ультрафиолет. Специалисты перенесли в ростки табака Nicotiana tabacum ген светящегося гриба. Таким образом получился генномодифицированный табак.
Свечение растения видно в темноте даже невооруженным глазом. Его можно сфотографировать на телефон с хорошей камерой.
Оказалось, что грибной люциферин является производной кофейной кислоты — обычного метаболита растений.
Останки арктического единорога нашли на Земле Франца-Иосифа. ФотоПодробнее
Генетики проводили исследование вместе с компанией Planta LLC.
Авторы заверили, что подобное можно сделать с животными. Важно только дополнить биосинтетический путь несколькими ферментами синтеза кофейной кислоты из аминокислоты тирозина. Живые организмы могут светиться за счет флуоресценции, то есть обратного излучения поглощенного света.
Растения табака — одни из любимых объектов генных инженеров, отметило издание.