Светящийся в темноте табак вырастили в России. Видео

Для освещения ученые не использовали ультрафиолет. Специалисты перенесли в ростки табака Nicotiana tabacum ген светящегося гриба. Таким образом получился генномодифицированный табак.

Свечение растения видно в темноте даже невооруженным глазом. Его можно сфотографировать на телефон с хорошей камерой.

Оказалось, что грибной люциферин является производной кофейной кислоты — обычного метаболита растений.

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Генетики проводили исследование вместе с компанией Planta LLC.

Авторы заверили, что подобное можно сделать с животными. Важно только дополнить биосинтетический путь несколькими ферментами синтеза кофейной кислоты из аминокислоты тирозина. Живые организмы могут светиться за счет флуоресценции, то есть обратного излучения поглощенного света.

Растения табака — одни из любимых объектов генных инженеров, отметило издание.