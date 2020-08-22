Светящийся шар пронесся в небе над Японией. Видео

Падение зафиксировали 21 августа, около 22:30 по местному времени (16:30 по Москве). Свидетели заметили яркий светящийся шар, который пересек небосклон справа налево и погас над поверхностью Земли.

Очевидцы засняли это событие на мобильные. Также падение зафиксировали камеры наблюдения на автомобилях и в частных домах в нескольких районах Токио, городах соседней префектуры Канагава и более удаленной префектуре Яманаси.

По оценке специалистов, объект летел со скоростью около 15 километров в секунду.

Ученые пока не знают, как объяснить произошедшее. Они проводят аналогии с 2 июля, отметила газета «Взгляд». Тогда заметили такой же светящийся объект, а после в префектуре Тиба нашли фрагмент метеорита. В связи с этим исследователи допускают, что и нынешнее событие может быть связано с падением метеорита.

Ранее космонавт Иван Вагнер заснял с орбиты пять необычных объектов. Они летели параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга. Материалы россиянина уже анализируют в ЦНИИмаш и ИКИ РАН.