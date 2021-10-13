Свет научились добывать из растений

Ученые научились добывать свет из растений с помощью определенных воздействий. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Подобные эксперименты стартовали еще в 2017-м году. Сотрудники Массачусетского университета с помощью экспериментов заставили растения светиться в темноте. Последние исследования заключались в том, что ученые вводили в растения специальные наночастицы. Такие устройства помогали растениям производить в десять раз больше света.

Подзарядка таких источников энергии занимает всего лишь десять секунд. При этом использовать измененные растения можно неоднократное количество раз.

На развитии растений введение наночастиц никак не сказывается. С помощью подобных экспериментов специалисты планируют создать светоизлучающий аппарат.

Ранее специалист рассказал, какие растения могут быть опасны для детей. К подобным растениям относятся молочай, а также ароидные растения, такие как монстера, антуриум и диффенбахия.