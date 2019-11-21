Супермаркет едва не построили на древней гробнице во Франции
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На место находки были приглашены археологи из французского Национального института превентивных археологических исследований (INRAP). Как сообщается на сайте учебного заведения, они приступили к изучению гипогея (вырытая в земле гробница) на территории общей площадью пять тысяч квадратных метров.
В подземный склеп ведет коридор длиной 3,8 метра. За ним ученые нашли небольшое пустое помещение, и погребальную камеру размером около шести квадратных метров. В него ведет очень узкий лаз.
Археологи уже нашли около 50 черепов людей разного возраста и около 30 фрагментов костей. Ученые на нижнем уровне обнаружили много сожженных останков.
Лабораторные анализы позволят определить количество людей, похороненных в этом склепе, узнать их возраст, определить пол и состояние здоровья на момент смерти.
В гипогее археологи также нашли множество ожерелий, подвески из клыков животных и кремниевые инструменты. Изучение этих предметов заметно обогатят знания ученых о людях, которые жили на территории Франции в это время.
В департаменте Марна уже было найдено 160 подземных склепов. Однако они не представляют интереса для археологов, так как были разграблены и опустошены задолго до них. Должным образом изучены и задокументированы всего пять захоронений.
Нынешние раскопки в Сен-Мемми ведутся с помощью новейших технологий и методов практической археологии.