Наука 12 июля 2023, 04:47 Суперкомпьютер предсказал Земле почти неминуемую климатическую катастрофу SD: суперкомпьютер предрек Земле климатическую катастрофу в 4000 сценариях Freepik

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Суперкомпьютер предсказал возникновение климатического бедствия на Земле в 4000 сценариях. Информация об этом появилась на сайте научной информационной платформы Science Direct.

Группа исследователей из швейцарского института Пауля Шеррера вместе с учеными из Китая, США, Финляндии, Ирландии и Швеции запустили моделирование климата на умном устройстве. Авторы применили климатические и экономические модели с учетом 1200 технологий производства и тратами энергии, а также методы минимизации выбросов парниковых газов.

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В итоге компьютер показал 4000 сценариев для 15 регионов планеты с вероятностью развития событий до 2100 года. В результате 70% возможных событий показали, что в ближайшие пять лет повысится оценка глобального потепления на 1,5 градуса Цельсия.

Эта отметка является безопасным рубежом, после которого следствия потепления будут катастрофическими и необратимыми. По этой причине исследователи призвали удерживать погоду именно на безопасной отметке температуры.

Ранее климатолог Фридерика Отто заявила о новом зафиксированном температурном рекорде — средняя температура на планете составила +17,01 градуса. По словам эксперта, это можно считать смертным приговором для человечества.