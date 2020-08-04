Студенты из Челябинска начали делать вино и сыр с добавлением сорняков

Педагоги и студенты из Южно-Уральского государственного университета начали делать вино и сыр с добавлением сорняков. В качестве сырья они используют экстракт череды волосистой.

Ученым удалось определить правильные условия ферментативной активности вытяжки из этого сорняка. Это поможет адаптировать его для применения в разных технологических процессах, пишет Life.

Специалисты пояснили, что добавление экстракта череды продлевает срок хранения, а также увеличивает энергетическую ценность продуктов. Еще использование такого сырья позволяет обогатить продукты антиоксидантами и витаминами.

Помимо прочего, при замешивании экстракта в сыр, процесс его приготовления ускоряется. Он занимает примерно от одного до трех дней.