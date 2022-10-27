Студентка ТГПУ им. Л. Н. Толстого Третьякова нашла способ создания косметики из отходов | 360°

Наука 27 октября 2022, 15:36 Студентка ТГПУ им. Л. Н. Толстого Третьякова нашла способ создания косметики из отходов

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Студентка ТГПУ им. Л. Н. Толстого Анастасия Третьякова создала способ производства косметики, азотных удобрений и кормов для животных из органических отходов. За разработку ее наградили именной стипендию от Правительства Тульской области. Об этом сообщил ТСН24.

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Третьякова пояснила, что создавать продукты можно благодаря микроорганизмам и насекомым, которые появляются в отходах. Особенно полезны для данного метода гриб-вешенка и муха черная львинка. Специалист подчеркнула, что высушенных насекомых можно добавлять в корм, а также выводить из них белковый концертант.