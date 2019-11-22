Студентка из Петербурга открыла новые острова

Острова находятся недалеко от Новой Земли и образовались в результате таяния льдов. Мария Мигунова обнаружила пять новых участков суши, изучая спутниковые снимки залива Визе еще в 2016-м году.

Как сообщил телеканал Царьград, в этом году в ВМФ России официально подтвердили существование новых островов. Их площадь составляет от 900 до 54 500 квадратных метров. Они образовались в результате отступления ледников.