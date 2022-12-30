Наука 30 декабря 2022, 15:12 Строители наткнулись в Дании на зал приемов времен викингов Пиршественный зал времен викингов короля Харальда I Синезубого нашли в Дании Викимедиа

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Во время строительства дома в Дании нашли зал приемов короля Харальда I Синезубого, который правил в X веке. Археологи назвали это крупнейшим открытием за последние 10 лет, рассказали в Музее Северной Ютландии.

Пиршественный зал находился в деревне Хюна муниципалитета Джаммербугт. В длину постройка достигала 40 метров, в ширину — от 8 до 10 метров, а ее крышу поддерживали 10-12 дубовых столбов размером 90 на 50 сантиметров в ширину. Ученые предположили, что зал построили в позднюю эпоху викингов, то есть в период с конца IX до начала XI веков. Король принимал в нем гостей и проводил собрания, жители устраивали там политические митинги.

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«Это самая крупная находка эпохи викингов такого рода за более чем 10 лет», — сказал руководитель раскопок и археолог Томас Руне Кнудсен.

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Зал раскопали только наполовину. Археолог предположил, что он мог быть частью поместья зажиточного викинга Рунулва ден Роднильде — неподалеку нашли полутораметровый камень с надписью, которая на это указала. На глубине, по словам Томаса Руне Кнудсена, могут оставаться обломки нескольких домов. Исследования продолжат в январе, если позволит погода, а результаты опубликуют к концу 2023 года.