Стратолет для путешествий между континентами спроектировали в России

В Казанском национальном исследовательском техническом университете имени Туполева (КАИ) создали проект сверхзвукового летательного аппарата, с помощью которого в будущем получится осуществлять перелеты через континенты в стратосфере. Об этом сообщило РИА «Новости».

Изобретение получило название «стратолет». Разработка состоится из фюзеляжа с крыльями, в котором располагаются управляющие поверхности спереди и сзади, комбинированный ракетный или воздушно-ракетный двигатель на кислороде. Высоких скоростей аппарату поможет достигать разгонный блок и газотурбинные двигатели, передал сайт телеканала «Звезда».