  • Страшные сны оказались полезны для нервной системы

    26 ноября 2019, 13:01

    Ирина Нагайникова

    Ученые из Швейцарии и США установили, что дурные сны способствуют «тренировке» нервной системы. Таким образом она оказывается подготовлена к стрессовым условиям в реальности. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на журнал Human Brain Mapping.

    Ученые провели эксперимент с участием 18 человек. Во время сна электроэнцефалограмма фиксировала активность разных участков мозга.

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    Результаты обследования показали, что за чувство страха во сне отвечают передняя поясная кора и островковая доля головного мозга. Работа последней связана и с оценкой эмоций после пробуждения. Когда человек испытывал страх во период бодрствования, она также систематически активировалась.

    По мнению ученых, передняя поясная кора готовит организм к реагировании на какую-либо грозу.

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    Второй эксперимент включал уже 89 человек. Он показал, что у людей, которые испытывали больший страх во сне, поясная кора и островковая доля активируются меньше.

    Найдя связь между эмоцией страха во сне и наяву, ученые сделали новое предположение. Эксперты допустили, что сны можно было бы использовать для терапии тревожных состояний у пациентов.