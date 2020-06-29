Столкновение двух черных дыр впервые попало в объектив телескопа

Ученым удалось увидеть столкновение двух черных дыр. Подобное событие наблюдали впервые в истории астрономии. Его вероятным последствием стала ярчайшая световая вспышка.

Специалисты обратили внимание на гравитационные волны, которые исходили в направлении созвездия Феникса на расстоянии нескольких миллиардов световых лет от Земли. В мае 2019 года это обнаружили американская обсерватория LIGO и европейский детектор Virgo, сообщила Русская служба «Би-би-си».

По полученным данным ученые поняли, что имеют дело с столкновением двух черных дыр. Они сумели приблизительно рассчитать место удара и начали наблюдение за космосом. Спустя несколько дней телескоп в Сан-Диего зафиксировал световую вспышку.

Скорее всего, это стало одним из последствий столкновения. Сами черные дыры свет не испускают из-за мощной гравитации. Она не позволяет «вырваться» ни физическим объектам, ни электромагнитному излучению.

Удар и дальнейшее слияние двух черных дыр привел к образованию нового небесного тела. Его масса выше солнечной приблизительно в сто раз.

В прошлом астрономы могли только по косвенным признакам понять, что произошло столкновение подобных массивных объектов. В том числе по замеченным приборами гравитационным волнам.

В этом случае слияние было недалеко от третьей черной дыры, масса которой оказалась значительно больше. Из-за ее гравитации образовавшийся при столкновении объект с силой оттолкнуло. Он прочертил в окружающем веществе яркую линию.

По словам профессора кафедры астрономии Женевского университета Тассоса Фрагоса, благодаря этому открытию наука получила ценные данные о среде, которая становится местом рождения источников гравитационных волн.

Астрономы считают, что вспышка повторится через несколько лет. Это произойдет, поскольку новый объект на обратном пути снова прорежет раскаленный газ в окрестностях сверхмассивной черной дыры.

Благодаря подобным редким событиям ученые надеются лучше рассчитать расположение других черных дыр. Это же поможет понять их загадочную природу.