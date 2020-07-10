«Стену» с сотней тысяч галактик нашли позади Млечного Пути

Ученые составляли 3D-карту Вселенной и обнаружили одну из самых больших космических структур из когда-либо найденных. Эта «стена» простирается на 1,4 миллиарда световых лет и включает сотни тысяч галактик.

Новый объект назвали Стеной Южного полюса. Исследователи долгое время его не замечали, поскольку он находится в 500 миллионах световых лет позади яркого Млечного Пути.

Астрономы давно обратили внимание, что галактики не разбросаны беспорядочно по всей Вселенной, а выстраиваются в космическую паутину. Они группируются вокруг больших нитей водорода, между которыми остаются огромные пустоты.

Для создания карты команда ученых использовала снимки звездного неба, сделанные недавно. Ученые разглядывали область галактического затемнения — участок в южной части неба. Там большинство объектов затмевает яркий свет Млечного Пути.

Ранее ученые нанесли на карту другие скопления. Среди них самое крупное из известных — Великая стена Геркулес-Северная Корона. Оно простирается на 10 миллиардов световых лет — более чем десятую часть видимого размера Вселенной.