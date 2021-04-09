Стартап Илона Маска показал обезьяну, играющую в пинг-понг силой мысли

Чипированная обезьяна Илона Маска продолжает делать успехи. В этот раз она показала, как управляет компьютерной игрой с помощью силы мысли. Видео появилось на YouTube-канале стартапа Neuralink.

Ведущий рассказал, что на видео представлена девятилетняя макака Пейдж. Примерно за шесть недель до съемки ей в мозг вживили нейронные чипы. С ними можно связать даже iPhone.

Во время игры к мозгу обезьяны был подключены датчики. Они фиксировали активность мозговой деятельности. Одновременно с этим происходило наблюдение за движениями лап животного. Затем эти данные сопоставлялись с помощью алгоритма. В последствии его откалибровали, что позволило найти взаимосвязь между импульсами мозга и движениями лап. Это помогло управлять компьютерной игрой без использования джойстика — одним лишь мозгом.

Джойстик в результате был отключен, хоть обезьяна по привычке и использовала его. Получается, животное управляло видеоигрой силой мысли. Видео уже собрало более 260 тысяч просмотров за сутки, 14 тысяч пользователь положительно оценили публикацию.

«Обезьяна буквально телепатически играет в видеоигру, используя мозговой чип!» — написал Маск на своей странице в Twitter.

В начале февраля стартап Илона Маска Neuralink вживил беспроводной чип в мозг обезьяны. Подключение к компьютеру позволило примату самостоятельно проходить видеоигры. Сам бизнесмен заверил, что прибор не причиняет животному никакого вреда. Ранее предприниматель пояснил, что технологию чипирования разрабатывают, чтобы в дальнейшем помочь людям с травмами головного и спинного мозга.